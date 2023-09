Patricia Schulze ist die 29. Heidekönigin des Heimatvereins „Glücksburger Heide“. Was die junge Frau aus Mügeln beruflich macht und warum sie Extreme liebt.

Die neu Glücksburger Heidekönigin Patricia Schulze fährt in einem Cabriolet zu ihrer Kürung.

Schweinitz/MZ - Mit weit ausgebreiteten Armen empfängt Victoria Post ihre Nachfolgerin im Amt als Heidekönigin Patricia Schulze. Die beiden jungen Frauen kennen sich seit ihrer Kindheit. „Wir sind zusammen in eine Schule gegangen und geritten“, so die nun 29. Heidekönigin des Heimatvereins „Glücksburger Heide“. Das Publikum empfängt die im Cabriolet vorgefahrene Hoheit stehend, applaudierend und fotografierend auf dem Festgelände hinter der „Weintraube“ in Schweinitz.