Partner aus Europa in Zahna-Elster zu Gast

Das Wochenende ist in Elster und in Zahna sehr ereignisreich.

Zahna-Elster/MZ - Die Fahnen von Frankreich, Polen, Österreich und Deutschland wehen seit Mittwoch vor dem Rathaus Zahna, die Europaflagge am Gebäude selbst. Sie signalisieren, dass in der Stadt Besonderes zu erwarten ist. Ein ereignis- und veranstaltungsreiches Wochenende steht vor Einwohnern und Gästen. Dazu werden Delegationen aus den Partnerstädten Edemissen in Niedersachsen, Steszew in Polen und Kaltenbach in Österreich erwartet sowie aus Chaulnes in Frankreich. Mit diesem Ort ist Zahna-Elster auf der Grundlage einer Freundschaftsverpflichtung verbunden, sagt Horst Schlegel, Vorsitzender des Partnerschaftsvereins Zahna-Elster. Er und Bürgermeister Peter Müller (Freie Wähler) freuen sich, dass endlich das Partnerschaftstreffen stattfinden kann.