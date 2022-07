Pandemie als Bremsklotz bei den Bowlingspielern in Jessen

Bowling-Abteilung des Jessener SV 53 hofft auf Neustart für ihren Nachwuchsbereich. Interessenten werden am 25. August zum Gespräch geladen.

Jessen/MZ - Die Abteilung Bowling des Jessener SV 53 leistet seit vielen Jahren hervorragende Arbeit. Während die Männer in der Senioren-Verbandsliga die Saison 2021 mit dem Gewinn der Meisterschaft krönten, überzeugten jugendliche Nachwuchsspieler wie Tobias Schönfelder und Johannes Kawalle 2019 mit einem ersten beziehungsweise dritten Platz in der Landeseinzelmeisterschaft von Sachsen-Anhalt. Im selben Jahr gelang ihnen mit Paul Scholz als drittem Spieler sogar die Teilnahme als Mannschaft Sachsen-Anhalts an den Deutschen Meisterschaften.