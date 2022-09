Ottmarsbocholter erkunden Jessen

Ein Besuch von Gästen aus der Partnergemeinde Senden hat am Freitag begonnen. Was bis Montag geplant ist.

Jessen/MZ - Gäste aus der Partnergemeinde Senden in Nordrhein-Westfalen sind seit Freitagnachmittag in Jessen. Am Morgen gegen 6 Uhr sind sie gestartet. Die Delegation der Senioren-Tischtennisabteilung aus dem Gemeindeteil Ottmarsbocholt, insgesamt 21 Personen, hat sich ein umfangreiches Programm vorgenommen. Die Tage ihres Besuches sind nicht zufällig gewählt, sagt Bruno Rennack, der Leiter der Senioren-Tischtennisabteilung im SC Blau-Weiß Ottmarsbocholt. Das verlängerte Wochenende mit dem Tag der Deutschen Einheit habe sich angeboten, um die Kontakte zwischen den beiden Orten zu pflegen und vielleicht neue zu knüpfen. Denn die Tischtennisspieler erzählen davon, dass ein Treffen mit Jessener Tischtennisspielern bevorstehe und sie sich vorstellen können, mal ein Freundschaftsspiel auszutragen.