Mark Zwuschen/MZ - Seit anderthalb Jahren gibt es sie, und immer mehr entwickelt sich die 6,50 Meter große Pyramide mitten in Mark Zwuschen fast im wahrsten Sinne zum Dreh- (und Angel-) Punkt des öffentlichen Lebens. Denn drehen tut sie sich ja tatsächlich. Zum zweiten Mal hatte an diesem Sonnabend der Verein Landimpuls zu den Dorfostern eingeladen. Ein Zelt für die gemütliche Kaffeerunde hatten die Helfer aufgebaut. Drei Versorgungsstände gab es. Und in einer Einfahrt am Rande loderte das Osterfeuer in einer großen Stahlschale.

