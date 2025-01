Ohne Zank: So soll die Produktion bei Schladitz-Milwa in Prettin angekurbelt werden.

Industrie in Sachsen-Anhalt

Prettin/MZ. - Im Lager ist der Generationswechsel wohl am deutlichsten sichtbar. Mittig stehen Paletten bereit für den Versand. In blauen und rosa Kartons wartet Waschmittel der Marke Waschgold darauf, nach Tschechien geliefert zu werden. Derweil sind noch eine Handvoll Paletten gegenüber zu sehen. Dort prangt in roten Buchstaben das gute, alte Milwa auf den Kartons.