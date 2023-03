Jessen/MZ - Der Regen in den vergangenen Tagen kam zur rechten Zeit. Denn Feuchtigkeit ist für gerade gesetzte Pflanzen wichtig. Das wissen die Mädchen und Jungen in der Arbeitsgemeinschaft „Naturraum Wald“ der Sekundarschule Jessen-Nord natürlich. Schließlich sind sie schon erfahren. Das zweite Jahr bereits befassen sie sich mit dem Wald und dem, was in ihm wächst, kreucht und fleucht. Sie freuen sich auf die Treffen, normalerweise aller 14 Tage dienstags, jeweils sieben Schülerinnen und Schüler der Klassen 7a und 7b wechseln sich wochenweise ab. Doch diesmal ist es nach Absprache mit den Eltern der Schüler etwas anders, wegen eines besonderen Projekts zum „Tag des Waldes“, das keinen Aufschub duldet.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.