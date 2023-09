Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Elster/MZ - „Wir gehen als Titelverteidiger an den Start“, sagt Wehrleiter Marcel Rückert, der zur Jubiläumsparty am Nachmittag am Gerätehaus in Elster erneut beide Pokale in die gläserne Vitrine stellen will. Am Sonnabend, 16. September, startet um 9.30 Uhr die nächste Auflage des traditionellen Orientierungsmarsches der Kinder- und Jugendfeuerwehren aus dem Stadtgebiet Zahna-Elster. Los geht es nach einer kurzen Einweisung am Dorfanger in Dietrichsdorf, das Ziel befindet sich am erwähnten Gerätehaus.