Notfälle, die keine sind - Rettungsdienst oft fälschlich gerufen

Lehrrettungswache von Jessen in der Hospitalstraße

Jessen/MZ - Rettungsdienste sind schnell und stehen an 365 Tagen 24 Stunden bereit, um Leben zu retten. Ihre Effizienz und Verfügbarkeit fängt jedoch immer häufiger Problematiken eines Systems ab, in dem es an Haus- und Fachärzten mangelt, indem sie zu Einsätzen gerufen werden, die wenig mit ihren eigentlichen Aufgabengebieten zu tun haben.