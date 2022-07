Noch immer Glutnester bei Großbrand im Kreis Elbe-Elster

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Prettin und anderen Orten des Kreises Wittenberg sollten am gestrigen Abend aus der Brandbekämpfung in der Region Falkenberg im Nachbarkreis Elbe-Elster herausgelöst werden.

Prettin/Holzdorf/MZ - Die 60 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Prettin und anderen Orten des Kreises Wittenberg sollten am gestrigen Abend definitiv aus der Brandbekämpfung in der Region Falkenberg im Nachbarkreis Elbe-Elster herausgelöst werden. Das bekundete Kreisbrandmeister Peter von Geyso am Donnerstagnachmittag auf Nachfrage.