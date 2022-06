Noch ein Tag bis Startschuss für Erdbeeren in Jessen

Der Erdbeerverkauf am Stand des Weingutes Hanke beginnt Freitag um 8 Uhr. Was der Chef und seine Helfer zu diesem Zeitpunkt machen und welche Tipps er gibt.

Jessen - Wenn Frank Hanke mit seinen Erntehelfern am Frühstückstisch sitzt, fällt an der Bundesstraße 187 der Startschuss zum Erdbeerverkauf. „Wir pflücken am Freitag ab 5 Uhr die Sorte Korona“, sagt der Chef des gleichnamigen Weinguts, der die Zeit der Ernte als „sehr intensiv“ bezeichnet. Drei Stunden später, also um 8 Uhr, geht der Betrieb im Erdbeerhäuschen los. Hanke betont, dass nicht auf Vorrat gepflückt wird. Die Ware soll tagesfrisch auf den Tisch kommen. Wenn das letzte Erdbeerkörbchen den Besitzer gewechselt hat, wird das Häuschen an der B 187 geschlossen. Zusätzlich wird auch auf dem Weingut verkauft.