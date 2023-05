In öffentlicher Runde wird der einstweilige Abschluss des studentischen Projektes „Visionen für die Lichtenburg“ vollzogen. Wie der Stand ist.

Noch ein langer Weg in Prettin - Visionen für die Lichtenburg sind fix

Der Berliner Architekt Konrad Braun erläutert in Prettin sein Beispiel der Umnutzung des früheren DDR-Hauses der Statistik am Berliner Alexanderplatz.

Prettin/MZ - Ideen gibt es zahlreiche. Das gemeinsame Projekt von Gedenkstätte, Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) als Eigentümerin des Schlosses und Studenten der Fachhochschule Aachen „Visionen für die Lichtenburg“ hat dazu beigetragen, weitere hinzuzufügen und nach Umsetzbarkeiten zu hinterfragen. Ob damit das Renaissanceschloss am „Eingang“ zu Sachsen-Anhalt mit der wechselvollen und teils sehr finsteren Geschichte in absehbarer Zeit vom Leerstand befreit werden kann, diese Erkenntnis liegt auch nach dem offiziellen Abschluss des Projektes, der am Donnerstagnachmittag vollzogen wurde, weiter im Ungewissen.