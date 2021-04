Nicht mehr allein in Annaburg

Wittenberg - In der Sitzung des Annaburger Stadtrats, der am Dienstagabend in Prettins Gemeinschaftshaus zusammenkam, war über die Schiedspersonen zu entscheiden.

Auf die Ausschreibung, die im Februar-Amtsblatt der Stadt veröffentlicht worden war, hatten sich drei Personen gemeldet. Der Stadtrat hatte nun darüber zu befinden, wer in den kommenden Jahren in dieser ehrenamtlichen Funktion tätig sein soll. Zuvor hatten sich bereits der Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrats sowie der Ordnungs- und Gewerbeausschuss mit diesem Thema befasst. Nach Prüfung und Auswertung der Bewerbungen stand fest, dass zwei Kandidaten die Voraussetzungen, festgeschrieben im Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, erfüllen.

Im Paragraf drei heißt es neben anderem: „Die Schiedsperson soll im Wohngebiet bekannt sein, Autorität besitzen und fähig sein, den Streitparteien vorurteilsfrei, sachlich und besonnen zu begegnen. Sie soll einen zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Amtsgeschäfte ausreichenden Bildungsgrad haben und über die für die Amtsgeschäfte erforderliche Zeit verfügen.“

In Annaburg ist das für die folgende Amtsperiode Rosel Schandert. Sie kann auf einen reichen Erfahrungsschatz verweisen, denn bereits seit 2002 ist sie als Schiedsfrau in der Stadt tätig. Seit 2015 hat sie die Aufgaben allein wahrgenommen, da sich kein anderer Bewerber fand.

Das ist diesmal anders. Ihr steht Uwe Weitz zur Seite. Der ehemalige Bundeswehrangehörige möchte sich gern dieser Herausforderung stellen, hatte er in der Stadtratssitzung erklärt.

Die Räte hatte sich alle dafür ausgesprochen, über die Kandidaten in offener Wahl abzustimmen. Beiden wurde einhellig das Vertrauen ausgesprochen. Die Entscheidungen des Stadtrats werden an das Amtsgericht gesendet, das die Bestätigung vorzunehmen hat. (mz/Frank Grommisch)