Mönchenhöfe/MZ - „Damit hatten wir gar nicht gerechnet“, sagt Gerd Klaubert. Der Vorstandsvorsitzende der Agrargenossenschaft Holzdorf, die ihren Sitz in Mönchenhöfe hat, freut sich mit seinen Kollegen, dass die jüngsten Niederschläge üppiger ausgefallen sind als angekündigt. Auch wenn durch den Regen in diesem Frühjahr Felder vorübergehend nicht befahrbar waren und es Zeitverzug im Arbeitsplan gibt, so werden solche Verzögerungen doch gern in Kauf genommen. In vorangegangen Jahren drückten um diese Zeit bereits die fehlenden Niederschläge zusätzlich auf den Sorgenberg, der Landwirte beschäftigt. In der aktuellen Situation geht der Satz „Wir hängen bei den Frühjahrsarbeiten etwas hinterher“ viel leichter über die Lippen. Gerd Klaubert spricht von einem guten Start ins Frühjahr. Es sei nicht wie in Vorjahren zu befürchten, dass das Wintergetreide sich bereits im April blau färbe, weil das Wasser fehle.

