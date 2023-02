Plossigs Wehrleitung schätzt Einsatzjahr 2022 als ruhig ein. Was sonst noch angemerkt wird.

Jessen/MZ - Stolz zeigt sich Ben Blüthgen am Freitagabend inmitten seiner „großen“ Kameraden. Der Junge ist gerade in die Jugendfeuerwehr in Plossig aufgenommen worden. Zwar ist er im Moment der Einzige. Aber nichtsdestotrotz freut sich Wehrleiter Falco Zschiesche mächtig über den Nachwuchsfeuerwehrmann. Für den 33-jährigen Wehrleiter und seinen Stellvertreter Thomas Blüthgen ist es die zweite Jahreshauptversammlung unter ihrer Verantwortung als neue Wehrleitung.