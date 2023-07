Medizinische Versorgung auf dem Land Neuer Zahnarzt - Warum Lars Petersohn eine Zweigstelle in Annaburg eröffnet

Lars Petersohn eröffnet in Annaburg eine Zahnarztpraxis. Diese ist aber nur an zwei Tagen die Woche geöffnet. Was dahinter steckt und warum besonders seine Mutter der Eröffnung mit Spannung entgegensieht.