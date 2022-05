Neuer Name, neuer Inhalt

Nach knapp einem Jahr Leerstand wird ein früherer Discountmarkt in Prettin wiedereröffnet. Was nun dort angeboten wird.

Prettin/MZ - Der Penny-Markt am Ortseingang von Prettin öffnete am 5. Dezember 2020, einem Sonnabend, zum letzten Mal für die Kunden. Nicht ganz ein Jahr später stehen die Eingangstüren wieder offen. Allerdings nicht erneut zu einem Supermarkt mit Waren des täglichen Bedarfes, sondern zu einem Aktionsmarkt vorrangig mit Industriewaren. „Sonderposten“ steht zwar in großen Lettern als Untertitel des neuen Betreibers „Wreesmann“ über dem Eingang. „Aber wir kaufen eben nicht irgendwo Restposten auf. Wir haben eine eigene internationale Einkaufsgesellschaft und bieten ein verlässliches Angebot“, erläutert Thorsten Vortisch die Unternehmensphilosophie. „Deshalb sehen wir uns eher als Aktionswarenmarkt.“ Vortisch ist der Regionalleiter für Sachsen-Anhalt der in Ostfriesland mit ihrem Ursprung beheimateten Kette.