Neue Lüftung für Ratssaal in Jessen

Jessen/MZ - Nach dem einstimmigen Willen der Mitglieder des Hauptausschusses im Jessener Stadtrat darf der Bürgermeister Fördermittel des Bundes zur Umrüstung der raumlufttechnischen Anlage im Ratssaal des Jessener Schlosses beantragen. Sie soll coronagerecht umgebaut werden.

Zuvor hatte Hauptamtsleiterin Annett König erklärt, dass die Förderung über das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie zunächst nur für Raumluftanlagen in kommunalen Gebäuden geplant war. Dann sei die Förderrichtlinie jedoch geändert worden, womit auch in Schulen und Tagesstätten der Neubau solcher stationärer Anlagen gefördert werden könne. Allerdings mit diesem Programm keine mobilen Luftreinigungsgeräte. Der einzige Raum, der in Zuständigkeit der Jessener Verwaltung über eine solche Anlage verfüge, sei der Ratssaal.

Zweimal sei das Thema bereits in dem Gremium vorgestellt worden, meldete sich Stadtratsvorsitzender Gunter Danneberg (CDU/FDP) zu Wort. 22 Jahre alt sei die Anlage inzwischen und bedürfe „schon längst einer Generalreparatur, wenn nicht eines Austausches“. Dannenberg verwies auch auf Zuschriften, die beim Bürgermeister eingegangen seien. Darin hätten sich „Bürger mehr oder weniger sachlich zu dem Thema geäußert“. „Einigen ging es darum, uns zu unterstellen, wir würden nicht zuerst an die Kinder denken. Dagegen möchte ich mich verwehren“, äußerte er.

Dirk Nowak (CDU/FDP) gefiel eine Formulierung in den Erklärungen Annett Königs: das System „zukunftsfähig zu machen“. Steffen Löwe (BBP/BI Jessen) meinte, aufgrund der neuen Informationen, die die Ausschussmitglieder nun bekommen hätten, könne er zustimmen. Michael Thieme (Wir für hier) hielt an seiner Auffassung fest, lieber eine Schule auszustatten, als den Ratssaal. Mit der Erläuterung jedoch, könne er zustimmen.

Annett König entgegnete dazu, dass es schwer sei, eine Schule herauszugreifen und dadurch die anderen zu benachteiligen. Bürgermeister Michael Jahn (SPD) würdigte die Gelegenheit, die sich nun ergebe und die es zu nutzen gelte. Gunter Danneberg erwähnte abschließend, dass die Kostenschätzung derzeit bei 120.000 Euro liege. Und man sich bemühen werde, eventuell noch günstigere Konditionen ausfindig zu manchen.