Schweinitz/MZ - Der Heimatfestverein der Stadt Schweinitz hat in seiner Jahreshauptversammlung mehrere neue Mitglieder aufnehmen können. Das geschah einvernehmlich in der Beratung am Freitagabend in der Gaststätte „Weintraube“. Sogar die Satzung war dafür geändert worden, denn in der Geschichte der Gemeinschaft gibt es nun ein neues Kapitel. Aufnahme gefunden haben neben fünf Frauen und Männer nämlich acht Frauen vom Heimatverein „Swinze“, der sich bekanntlich aufgelöst hat, da Mitglieder in die Jahre gekommen sind und es an jungen Nachrückern in der Gemeinschaft fehlte.

