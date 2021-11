Neue Betreiber für Jessens Eiscafé?

Jessen/MZ - Laut dem Betreiber des Restaurants „Zum Anker“ in Elster, Jens Martin, bestehen gute Chancen, dass das Eiscafé in Jessen-Nord zum 8. März 2022 wieder geöffnet wird. Er hat ein befreundetes Ehepaar überzeugt, dieses zu übernehmen. Martin hält die Namen der wahrscheinlich neuen Betreiber weiterhin geheim, „da die Finanzierung noch nicht in trockenen Tüchern ist“.

Ausgemacht ist jedoch, dass die beiden Quereinsteiger einen Lehrgang in der Eisproduktion absolvieren. Die Eigentümerin der Immobilie, Corina Milbradt, bestätigt, dass es eine Anfrage wegen der Übernahme des Eiscafés gegeben hat. „Ich freue mich“, betont sie, „dass es Interessenten gibt, denen der Weiterbetrieb in Jessen am Herzen liegt.“