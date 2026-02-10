DRK und VKS rufen zur Stammzelltypisierung in Jessen auf Neue Aktion zur Typisierung: Sechsjähriger Henning aus Jessen braucht dringend eine Stammzellspende
Seit Montag und noch bis zum Ende der Woche gibt es in der DRK-Tagespflege Jessen die Möglichkeit, sich zur Stammzellenspende typisieren zu lassen. Ein kleiner Junge hofft darauf.
10.02.2026, 14:00
Jessen/MZ. - Eine Woche lang hoffen Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes und natürlich die Eltern des sechsjährigen Henning, dass sich viele Menschen aus dem Jessener Land auf ihre Stammzellen typisieren lassen. Der kleine Junge hat eine schwere Herzkrankheit und bedarf dringend einer Stammzellenspende.