weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Jessen
    4. >

  4. DRK und VKS rufen zur Stammzelltypisierung in Jessen auf: Neue Aktion zur Typisierung: Sechsjähriger Henning aus Jessen braucht dringend eine Stammzellspende

DRK und VKS rufen zur Stammzelltypisierung in Jessen auf Neue Aktion zur Typisierung: Sechsjähriger Henning aus Jessen braucht dringend eine Stammzellspende

Seit Montag und noch bis zum Ende der Woche gibt es in der DRK-Tagespflege Jessen die Möglichkeit, sich zur Stammzellenspende typisieren zu lassen. Ein kleiner Junge hofft darauf.

Von Klaus Adam und Manuela Müller 10.02.2026, 14:00
Auch die Beschäftigten der DRK-Tagespflege in Jessen wollen sich an der Typisierungsaktion beteiligen. Als Frau vom Fach kann das hier im Foto Betreuerin Susanne Köhler auch selbst. Drei Wattestäbchen an der Wangeninnenseite kurz reiben, mehr braucht es für diesen Test zunächst nicht.
Auch die Beschäftigten der DRK-Tagespflege in Jessen wollen sich an der Typisierungsaktion beteiligen. Als Frau vom Fach kann das hier im Foto Betreuerin Susanne Köhler auch selbst. Drei Wattestäbchen an der Wangeninnenseite kurz reiben, mehr braucht es für diesen Test zunächst nicht. (Foto: Klaus Adam)

Jessen/MZ. - Eine Woche lang hoffen Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes und natürlich die Eltern des sechsjährigen Henning, dass sich viele Menschen aus dem Jessener Land auf ihre Stammzellen typisieren lassen. Der kleine Junge hat eine schwere Herzkrankheit und bedarf dringend einer Stammzellenspende.