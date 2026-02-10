Auch die Beschäftigten der DRK-Tagespflege in Jessen wollen sich an der Typisierungsaktion beteiligen. Als Frau vom Fach kann das hier im Foto Betreuerin Susanne Köhler auch selbst. Drei Wattestäbchen an der Wangeninnenseite kurz reiben, mehr braucht es für diesen Test zunächst nicht.

(Foto: Klaus Adam)