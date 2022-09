Nagel und Säge als Utensilien beim Oktoberfest

Wer schneidet in möglichst kurzer Zeit mit Muskelkraft eine Baumscheibe vom Baumstamm auf dem Sägebock ab? Die Akteure legen sich beim Oktoberfest in Premsendorf ins Zeug.

Premsendorf/MZ - „Das nächste Mal“, sagt Georg Cieplik, „veranstalten wir das Oktoberfest wieder an einem Sonntag.“ Das steht für den Vorsitzenden des Kulturvereins Premsendorf fest. Der letzte September-Sonntag ist dafür eingeplant. Da sei häufig schönes Wetter. Aber auch an diesem Sonnabend ist es prächtig und lädt dazu ein, den Nachmittag im Freizeitzentrum an der Premsendorfer Rieke zu verbringen. Dass der Sonnabend als Veranstaltungstag ausgewählt wurde, war organisatorischen Gründen geschuldet. Schließlich gehört zu einem Oktoberfest zünftige Musik. Doch die „Lustigen Seydaer Blasmusikanten“ hatten diesmal den Sonntag nicht mehr als Termin frei. „Im nächsten Jahr ist das anders, das haben wir schon abgesprochen“, sagt der Vereinschef. Die Tradition der Oktoberfeste wird also in Premsendorf weiter gepflegt.