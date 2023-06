Sechstklässler vom Gymnasium stellen ihre Kreativität unter Beweis. Womit eine Gruppe Geräusche macht und was zum Wäschefärben genutzt wird.

Projekttage am Gymnasium Jessen

Aller Anfang ist schwer. Emma Gündel probiert sich an der Nähmaschine aus.

Jessen/MZ - „Ich bewundere das Engagement meiner Kollegen“, sagt Direktorin Monika Kaufhold, die aus Erfahrung weiß, dass am Ende jedes Schuljahres „die Luft ein wenig raus ist“. Mit insgesamt zwölf Projekten zum Thema Nachhaltigkeit sind die Sechstklässler des Gymnasiums Jessen in ihre vorletzte Schulwoche gestartet, die Ergebnisse werden am heutigen Mittwoch im Forum der Bildungseinrichtung präsentiert.