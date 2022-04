Nach Kontrolle durch den Landkreis in einer Schweinemastanlage in Gorsdorf wird Tierarzt gerufen

Gorsdorf/MZ - Eine „unangekündigte Kontrolle“ führten Mitarbeiter des Fachdienstes Veterinärwesen und Verbraucherschutz der Kreisverwaltung Wittenberg am Donnerstag „in einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Stadt Jessen“ durch. Darüber informierte die Kreisverwaltung auf Anfrage der MZ am Freitag. Erfolgt sei die Kontrolle „aufgrund eines Hinweises“. Woher dieser Hinweis stammte, teilte die Verwaltung nicht mit.