Nach Diebstählen teurer Autos im Jessener Land: Was die Polizei zum Keyless-Go-System rät

Keyless Go – nach kurzer Berührung der Symbolfläche soll sich die Autotürklinke bewegen. Der Schlüssel kann in der Tasche bleiben – bequem, aber riskant.

Jessen/MZ. - Dass in jüngster Zeit inzwischen auch in hiesiger Gegend verstärkt hochpreisige Fahrzeuge mit dem Keyless-Go-System gestohlen würden, ist ein Eindruck, mit dem sich ein Leser an die MZ wandte. Er wollte unbekannt bleiben. Die Redaktion fragte diesbezüglich bei der Pressesprecherin des Wittenberger Reviers, Cornelia Dieke, nach und bemühte auch das MZ-Archiv.