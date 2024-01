Nach dem Hochwasser Fähre Elster hat wieder ihren Betrieb aufgenommen - So sieht es bei den anderen Fähren aus

Die Fähre in Elster hat am Montag wieder ihren Betrieb aufgenommen. Zum Start kommen noch wenige Fahrgäste. Was sie erzählen und wo sich die gute Stube des Fährmanns befindet.