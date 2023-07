Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Jessen/MZ - Er kommt nur mit Gehhilfen voran. „So hundert und ein paar Meter schaffe ich so, aber dann ist Schluss“, sagt Jan Roloff. Da ist er schon ziemlich außer Atem. Nur mit Mühe erklimmt er die drei Stufen zur Redaktionstür. Seit 2008 wohnt er im Jessener Land und seit 2021 in der Lindenstraße der Elsterstadt. Der 59-Jährige trägt sein wichtigstes Utensil, das für ihn lebenserhaltend ist, außen am Körper, wie eine Umhängetasche. Er darf sie – drei Kilo schwer – nie ablegen. Es sind die Batterie und das Steuergerät für sein Kunstherz. „Ich bin der Einzige in Jessen mit einen Kunstherzen“, erklärt er.