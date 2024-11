Millionenschaden durch Brandserie Nach Brandstiftung in Buschkuhnsdorf: Staatsanwaltschaft fordert jahrelange Haft - Was der Angeklagte vor Gericht aussagt

Anfang des Jahres brennt es mehrmals in einem Stallkomplex der Agrargenossenschaft Holzdorf in Jessen. In dem Gerichtsverfahren gegen einen 28-Jährigen, ihm wird Brandstiftung in drei Fällen vorgeworfen, sind die Plädoyers gehalten worden. Der Verteidiger will einen Freispruch.