Nach beschwerlicher Reise sind erste Flüchtlinge aus der Ukraine in Elster angekommen

Bereits drei Mütter mit ihren Kindern haben durch Vermittlung von Sabine Hoffmann Deutschland erreicht. Was sie berichten.

Jessen/Elster/Sumy/MZ - Man kann es beinahe Höllentrip nennen. Sie waren eine Woche unterwegs, um nun in Elster etwas Ruhe zu finden. Olga Richter und ihre 18-jährige Tochter Veronika aus dem ostukrainischen Saporischschja und Viktoria eine zweite Mutter mit ihrem 13-jährigen Sohn Artur. In fünf Plastiktüten haben Olga Richter und ihre Tochter das zusammengerafft, was sie als das Nötigste zum Mitnehmen empfanden.