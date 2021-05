Nach Absage in Annaburg Kurs auf Schloss- und Heimatfest 2022

Tradition Auch in diesem Jahr kann es in Annaburg kein Schloss- und Heimatfest geben. Jetzt richten sich die Hoffnungen auf die 185. Ausgabe.

Der Festplatz in Annaburg, zwischen Schloss und Sekundarschule, wird auch in diesem Juni verwaist bleiben.

Annaburg

„Das ist ernüchternd und traurig“, sagt Stefan Schmidt. Doch eine Alternative gibt es nicht. Das Schloss- und Heimatfest muss auch für dieses Jahr abgesagt werden, teilt der Vorsitzende des Heimatfestvereins Annaburg am Dienstag mit. Der Vorstand habe erneut vor einer schweren Entscheidung gestanden, sie aber doch einhellig getroffen.

Nicht berechenbar

„Die Entwicklung der Covid-19-Pandemie wie auch die sich daraus ergebenden Einschränkungen im gesellschaftlichen Leben bleiben auch ein Jahr nach Ausbruch unberechenbar. Nachdem wir bereits im letzten Jahr unser Schloss- und Heimatfest absagen mussten, war schon Anfang dieses Jahres klar: es wird im Juni 2021 ebenfalls kein reguläres Fest geben. Ohne den nötigen Freiraum zur Vorbereitung, zum Einstudieren und Trainieren, ist die Gestaltung der wesentlichen Inhalte unseres Festes einfach unmöglich“, teilte der Vorstand in einer Presseinformation mit.

Dass etwa aus dem Heimatabend und der Mini-Playback-Show in einer abgespeckten Variante nichts werden kann, das war schon Anfang 2021 klar, bekräftigt Stefan Schmidt. Denn sowohl die Vereine und Einrichtungen als auch die Grundschule „Michael Stifel“ als Ausrichter der Mini-Playback-Show hatten gar keine Gelegenheit, dafür etwas vorzubereiten.

Nun hat der Vorstand ein Stoppzeichen für das gesamte Fest gesetzt. Die Perspektive sei trotz Impf- und Testkampagnen nicht wirklich positiver geworden. „Weiterhin ist eine konkrete Planung von größeren Veranstaltungen nahezu aussichtslos. Viele Ideen, das Festwochenende mittels kleinerer und gut kontrollierbarer Veranstaltungen, in den Fokus der Menschen unserer Stadt zu rücken und es damit ein wenig zu unserem Wochenende zu machen, wurden besprochen.

Die unklare Lageentwicklung lässt aber jede Planung zum gleichen Schluss kommen.“ Es ist nicht durchführbar. „Im Namen aller Mitglieder des Heimatfestvereins Annaburg möchte ich mich bei allen bedanken, die unser Schloss- und Heimatfest in Annaburg in den vergangenen Jahren möglich gemacht haben: unsere Sponsoren, unsere Partner und natürlich die vielen Menschen, die das Fest mit uns gemeinsam gestalten. Ob Vereine, Schulen, die Kindertagesstätte, die freiwillige Feuerwehr oder viele andere – ganz herzlichen Dank!“

Keine Auftritte

Den Künstlern, die sich Hoffnung gemacht hatten, vielleicht in diesem Jahr in Annaburg aufzutreten, musste abgesagt werden. Sie hatten dafür Verständnis, aber so etwas sei schon traurig, so Stefan Schmidt. Es gibt bereits Nachfragen, so fügt er an, dann 2022 in Annaburg auf der Bühne zu stehen, so das möglich ist.

Wurde die Absage im Jahr 2020 noch mit den Worten „Wir sehen uns im nächsten Jahr!“ geschlossen, so möchte der Vorsitzende diesmal vorsichtig zuversichtlich auf das Jubiläumsfest im kommenden Jahr hinweisen: „Ein Schloss- und Heimatfest in Annaburg mit allem, was wir im Fünfjahresrhythmus gewohnt sind und erwarten … so denn die pandemische und die administrative Entwicklung dies zulassen“. 2022 wäre die 185. Festausgabe in der Heidestadt an der Reihe, mit einem Festzug durch die Stadt.

Dafür ist dann auch ein Motto zu suchen, dass sich sozusagen als roter Faden durch das Programm zieht. Als sicher gilt, dass es das Heimatabend-Motto von 2020 nicht sein wird. Das lautete „Der Wilde Westen hier bei uns im Osten“. Das solle nicht noch ins dritte Jahre mitgenommen werden, so Stefan Schmidt. „Das ist verbrannt.“

Es sei schon bedrückend, dass erneut nichts passieren könne, meint der Vorstand und dies sei auch die Meinung der Mitglieder. „Die Stimmung ist bescheiden“, sagt der Vorsitzende.

Durch diese lange Zwangspause könne eine kritische Situation entstehen, dass Traditionen in Orten einschlafen, sagt Stefan Schmidt. Für das Schloss- und Heimatfest in Annaburg sehe er diese Gefahr allerdings nicht. Als sicher gelte, so fügt er an: „Das nächste Schlossfest kommt bestimmt.“ Wann auch immer. (mz)