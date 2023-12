In Plossig habe einst ein Schmied am Burgwall reiche Schätze mitgenommen. Warum Anna Seidel diese Geschichte zu Halloween erzählt. Welche Bedeutung der heutige Hügel hat.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Plossig/MZ. - Ganz in der Nähe von Plossig erhebt sich ein Erdhügel. „Das ist ein alter Burgwall“, sagt Anna Seidel, Mitglied des örtlichen Dampfmaschinen- und Mühlenvereins. Als solches lädt sie immer zu Halloween die Kinder an die Plossiger Mühle ein. „Dort erzähle ich gerne Geschichten mit gruseligem Einschlag.“ Diese seien für Kinder ab 10 Jahren geeignet. Hierfür bedient sie sich gern des Sagenschatzes. „Ich nutze diese Geschichten aus ganz Deutschland als Inspiration dafür“, erläutert die Plossigerin. Im vorigen Jahr gab sie dazu die Erzählung „Der Schlüssel am Burgwall“ aus dem Jessener Heimatkalender von 1955 zum Besten.