MZ-Chefredakteur trifft sich in Annaburg mit Lesern

Annaburg/MZ - Was die Presse kann, welche Qualitätsmaßstäbe zählen, welche spezifischen Aufgaben sich die Mantel- und die Lokalredaktionen teilen und mit welchen Zukunftsperspektiven sich in diesem Spannungsfeld die Mitteldeutsche Zeitung mit ihrer Lokalredaktion in Jessen sieht - das diskutierten einige Annaburger am Donnerstagnachmittag im Porzellaneum mit dem (seit Februar) neuen Chefredakteur der Mitteldeutschen Zeitung, Marc Rath.