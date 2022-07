Musikalische Kirchentour durch die Prettiner Gemeinde

Auf der 15. Orgelfahrt der Kirchengemeinde Prettin präsentieren hiesige Musiker in drei Kirchen, was dieses besondere Instrument ausmacht. Welche Überraschungen es gibt.

Eva-Maria und ihr Mann Otto-Bernhard Glüer begeistern mit ihrem vierhändigen Spiel an der Orgel auf der 15 Orgelfahrt.

Prettin/Düssnitz/Dautzschen/MZ - „Es war schön“, lautet das Resümee von Eva-Maria Glüer über die 15. Orgelfahrt der Kirchengemeinde Prettin. Die Tour der traditionellen Veranstaltung führte die Besucher am vergangenen Sonntag nach einer zweijährigen Pause und einem Abstecher an die Orgeln von Jessen im vergangenen Jahr wieder in die Kirchen der eigenen Gemeinde.