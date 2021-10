Museumsverbund Elbe-Elster mit vielseitigem und buntem Programm für Herbstferien

Herzberg/MZ - Die Schüler im Nachbarland Brandenburg feiern vom kommenden Montag, 11. Oktober, bis zum 23. Oktober ihre Herbstferien. Der Museumsverbund Elbe-Elster lockt sie für diese Zeit mit spannenden und abwechslungsreichen Angeboten, informiert Elbe-Elster-Kreissprecher Torsten Hoffgaard. Dabei geht’s auf eine herbstliche Kräuter- und Blättersammeltour in Doberlug, ins ritterliche Mittelalter Mühlbergs, mit einem armen Korbmacher durch die Liebenwerdaer Heide und ans Waschbrett der Finsterwalder Kaufmannsfrau. Die Angebote im einzelnen:

1. Doberlug:

Hier heißt es „Herbstkräuter und bunter Blätterwirbel rund ums Schloss“ am Dienstag, 19. Oktober, ab 14 Uhr im Museum Schloss Doberlug. Gemeinsam mit der Kräuterfrau geht es auf Entdeckertour in die herbstliche Natur rund um die Doberluger Klosterkirche und die ehemaligen Küchenteiche. Aus Gesammeltem wird im Anschluss eine Herbst-Collage oder eine Kastanieneule gebastelt. Nur mit Voranmeldung unter Tel. 035322/6888520 oder Mail museum-schlossdoberlug@lkee.de.

2. Mühlberg:

Im Museum Mühlberg 1547 werden angehende Ritter und Burgfräulein gesucht am Mittwoch, 20. Oktober, ab 13 Uhr. An drei Stationen beweisen die angehenden Ritter und Burgfräulein ihr Können in Wettkämpfen. Der Höhepunkt ist der Ritterschlag im Kellergewölbe. Voranmeldung unter Tel. 035342/837000 oder Mail an museum-muehlberg@lkee.de.

3. Bad Liebenwerda:

Im Mitteldeutschen Marionettentheatermuseum Bad Liebenwerda hütet der arme Korbmacher seinen geheimnisvollen Schatz am Mittwoch, 20. Oktober, 15 Uhr. Auf der Schattenbühne führt Museumspädagogin Bettina Beyer in die Sagenwelt der Vorfahren. Im Anschluss kann jedes Kind unter Anleitung seine eigene Schattenfigur gestalten und mit nach Hause nehmen. Voranmeldung unter Telefon 035341/1 24 55 oder Mail museum-liebenwerda@lkee.de.

4. Finsterwalde:

Im Sänger- und Kaufmannsmuseum ist große Wäsche beim Kaufmann Wittke am Sonntag, 24. Oktober, 14 Uhr. Spielerisch lernen die Kinder dort den Alltag der Urgroßmütter kennen, die weder Waschmaschine noch Trockner kannten. Sie entdecken die Arbeitsgänge, die einst zur großen Wäsche gehörten, und können die historischen Geräte selbst ausprobieren. Voranmeldung unter Tel. 03531/30783 oder museum-finsterwalde@lkee.de.