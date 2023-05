Heimatverein bietet Besuchern ein historisches Programm - Einige laufen sogar in Unterwäsche herum

Museumsfest in Seyda

Die Modenschau durch 100 Jahre startet beim Museumsfest in Seyda, mit dem, was normalerweise nicht zu sehen ist – der Nacht- und Unterwäsche, wie sie die Großeltern getragen haben.

Seyda/MZ - Am Los-Stand von Katja Stolle bildet sich schnell eine Menschentraube – scheinbar können die Besucher des Museumsfestes auf dem Platz hinter dem historischen Amtshaus von Seyda es gar nicht erwarten, herauszufinden, was sich hinter den einhundert zu Geschenken verpackten Gewinnen verbirgt. So mancher zückt einen Geldschein, um seine Gewinnchancen zu erhöhen.