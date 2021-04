„Mund auf, Wasser marsch!“ in Annaburg

Annaburg - Wasser ist nicht nur eines der der vier Elemente schlechthin. Es ist gleichermaßen eines der wichtigsten Elemente in der Ernährung von Menschen. Das hat man auch in der Lottogesellschaft Sachsen-Anhalt verstanden. Denn dort haben sie ein Förderprogramm aufgestellt und im vergangenen Oktober die Aktion „Lotto-Schul-Trinkwasserbrunnen“ ausgerufen. Sie läuft noch bis zum Ende dieses Jahres.

Für alle da

Der Förderverein der Grundschule „Michael Stifel“ in Annaburg hat sich in dieser Aktion bei der Lottogesellschaft beworben und hofft nun, einen der ausgelobten Trinkwasserbrunnen gefördert zu bekommen. Über 2.000 Euro kosten die Anschaffung und Einrichtung eines solchen Wasserspenders, erfährt die MZ von Nicole Kerz. Sie ist Schulsozialarbeiterin an der Bildungseinrichtung.

Sie, die Lehrer und der Förderverein sind sich einig darin, dass ein solcher Trinkwasserspender ihr Bestreben um die Gesundheit der Kinder deutlich pushen kann. Kinder werden zum - kostenlosen - Wassertrinken angehalten und müssen daher nicht mehr Getränke von zu Hause aus mit in die Schule schleppen. Doch das ist nur ein Aspekt, den Fördervereinsvorsitzender Stefan Schmidt besonders hervorhebt.

Die Kinder haben dadurch eben nicht nur eine Alternative zu teuren und arg zuckerhaltigen Getränken. Manche, die nichts von zu Hause mitbringen, können hier quasi im Vorbeigehen ihren Flüssigkeitsbedarf decken, „denn es gibt einige, die gar nichts trinken“, weiß Schmidt.

Viele kennen das bisher aus amerikanischen Filmen: Schüler schlendern den Flur entlang, bleiben am Becken stehen, drücken einen Knopf und beugen sich lässig über den Wasserstrahl. „Unsere Schüler können sich dort auch ihre Wasserflaschen auffüllen“, benennt die Annaburger Schulsozialarbeiterin ein weiteres Anliegen. „Sicher war auch die Information, dass es in der Grundschule Prettin seit ihrer Sanierung nun einen solchen Brunnen gibt, mit ausschlaggebend“ sagt Stefan Schmidt.

Leider darf der nun gerade wegen Corona nicht genutzt werden, wie die MZ seinerzeit berichtete. Daran anknüpfend rankt sich die Hoffnung in Annaburg, dass ihr Trinkbrunnen bis zu dem Moment installiert ist, wenn die Corona-Restriktionen diesbezüglich aufgehoben werden.

Ort nicht einfach zu finden

Einen Platz für die erhoffte Installation zu finden, war dennoch eine Herausforderung in dem denkmalgeschützen Schulhaus, berichtet Schmidt. Aber in Abstimmung mit dem Hausherren, der Stadt Annaburg, ist der freilich gefunden worden. „Es gibt eine kleine Ecke im Erdgeschossflur an der Seite zum Schloss hin.“

Es ist das erste Mal, dass der Förderverein Lottogelder beantragte, so Schmidt zur MZ. Dort sei man aber sehr fix. „Wir wissen bereits, dass der Antrag bearbeitet wird. Es gab schon Schriftwechsel“, bestätigt er. „Wasser steht ganz unten in der Ernährungspyramide“, so Nicole Kerz, „für die Grundschule ‚Michael Stifel‘ soll es in Zukunft auch mit auf dem ersten Platz stehen.“ (mz/Klaus Adam)