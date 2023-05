Während sich die Bockwindmühlen in Plossig und Lebien ähneln, ist die Turmholländerwindmühle in Naundorf ein wenig anders. Am Pfingstmontag erkunden die Besucher die Unterschiede.

Was Besucher an den Windmühlen rund um Jessensehen und erleben konnten

Lebien/Plossig/Naundorf/MZ - In den Wind soll die Mühle gestellt werden. So schieben sechs Männer den Steert genannten Holzbalken der Plossiger Mühle vor sich her. Es sind nur wenige Grad, dann kann der Vordrehbaum wieder mit der Kette gesichert werden. Derweil sperrt Anna Seidel mit rot-weißem Band den Schwenkbereich der Flügel ab. Dann ist es soweit: Mit einem kurzen Schub bringen die Mitglieder des Plossiger Dampfmaschinen- und Mühlenvereins die Räder zum Drehen. Doch der Wind ist launig an diesem Pfingstmontag, schläft bald wieder ein. Ein kontinuierlich rotierendes Flügelkreuz? Fehlanzeige.