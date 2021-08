Motorräder verunglücken bei Jessen und Straach

Inn einer großen Staubwolke erhebt sich der Rettungshubschrauber, der einen verunglückten 70-jährigen Motorradfahrer in die Klinik bringt.

Jessen/Straach - In einer großen Staubwolke hebt am Sonnabend kurz vor 15.30 Uhr ein Rettungshubschrauber von einem Feld neben der B 187 bei Jessen ab. An Bord hat das Notarztteam einen 70-jährigen Motorradfahrer aus der Jessener Region. Er erlitt bei einem Unfall eine knappe Stunde zuvor schwere Verletzungen.

Nach ersten Erkenntnissen am Unfallort sei er mit der Maschine auf einen Gülletransporter geprallt, der im Begriff war, aus Richtung Jessen kommend nach links auf das Feld abzubiegen. Die Jessener Feuerwehr war hinzugerufen worden, um mutmaßlich auslaufende Flüssigkeiten zu binden.

Die Bundesstraße war nach dem Unfall einige Zeit gesperrt. Zur Unfallaufnahme wurde ein Spezialistenteam der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau erwartet. Bis dahin blieb die Unfallstelle unverändert.

Unfall bei Straach

Auch zwischen Kleinmarzehns und Straach kam es zu einem ähnlichen Unfall. Gegen 10.40 Uhr befuhr der 51-jährige Fahrer einer Kawasaki mit seinem 46-jährigen Sozius hinter einem Seat die Landesstraße 124 in Richtung Straach, als ihnen der Fahrer (34) eines Lkw entgegenkam, der einen Radfahrer überholte. Der Seat-Fahrer (33) bremste daraufhin stark ab, was der Kradfahrer zu spät bemerkte. Fahrer und Sozius stürzten und verletzten sich. (mz)