Gut 170 Motocrosser aus mehreren Bundesländern gehen in Jessen auf Punktejagd. Was ihnen gefällt und welches Rennen hier ausgetragen werden könnte.

Motocross in Jessen: 170 Fahrer treten an

26 Fahrer knattern bei jedem Rennen auf der Motocross-Strecke in Jessen über das Oval.

Jessen/MZ - Ein lautes Aufheulen der Maschinen nach dem Start, das Umherfliegen von Staub- und Dreckfetzen, waghalsige Sprünge und riskante Überholmanöver – hunderte Moto-Cross Fans kamen am Wochenende wieder voll auf ihre Kosten. Wie in jedem Sommer zu Beginn des Jessener Schul- und Heimatfestes wurde auch am vergangenen Samstag und Sonntag das Areal des MC Jessen zum Mekka des Moto-Cross-Sports.