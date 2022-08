67 Jahre alte Frau in Annaburg getötet – Polizei sucht Täter

In Annaburg ist am Freitagabend eine Frau tot gefunden worden. Sie wurde umgebracht.

Annaburg/DUR/slo – Nach dem gewaltsamen Tod einer 67 Jahre alten Frau im Annaburger Ortsteil Groß Naundorf (Landkreis Wittenberg) sucht die Polizei jetzt nach den Tätern. Wie die Beamten am Montagmittag mitteilten, wurde die Leiche am Freitagabend in einem Einfamilienhaus entdeckt. Eine Obduktion am Wochenende ergab, dass die Seniorin umgebracht wurde.

Laut ersten Ermittlungen wurden sowohl Männer als auch Frauen mit verschiedenen Autos im Tatort-Umfeld gesehen. Die Ermittler suchen daher nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern machen können.

Hinweise nimmt die Mordkommission der Polizei Dessau-Roßlau unter 0800/6000-670 sowie per Mail unter [email protected] entgegen.