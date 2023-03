Wolf aus Annaburger Heide streift durch Region Karlsruhe. Bei vermisster „Ronja“ besteht Verdacht auf Tötung. Was Tierfotograf Jan Janisch am 30. April plant.

Jessen/MZ - Es gibt keinen Zweifel. Der im Landkreis Karlsruhe identifizierte Wolf mit der Bezeichnung GW 2770 M stammt aus dem Rudel in der Annaburger Heide. Als Beweise dienen Speichel- und Haarprobe des Rüden. Antje Weber, zuständig für das Monitoring im Wolfskompetenzzentrum von Sachsen-Anhalt, bestätigt, dass der Wolf bereits im Januar aufgrund eines Haarfundes genetisch identifiziert gewesen sei. „Wir haben dazu eine Information vom Labor des Senckenberg-Instituts in Gelnhausen erhalten“, so die Mitarbeiterin.