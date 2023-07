Der Jessener Arzt Martin Steinert meldet sich aus seinem Einsatzort in Bangladesch. Er sieht erneut bestätigt: Armut begünstigt Krankheiten.

Mitten in der Regenzeit hilft Jessener Arzt Ärmsten in Asien

Hilfseinsatz in Bangladesch

Der Jessener Arzt Martin Steinert während seiner Sprechstunde in Sreemangol in Bangladesch.

Jessen/Sreemangol/MZ - Vor etwas mehr als zwei Wochen hatte Martin Steinert seine heimische Praxis in Klöden verlassen, um in einem Dorf im Nordosten von Bangladesch für sechs Wochen wenigstens die nötigste medizinische Versorgung für die Bevölkerung sichern zu helfen. Ende vergangener Woche übersandte er der MZ-Redaktion per Mail einen ersten Zwischenbericht.