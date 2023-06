Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Annaburg/MZ - Man könnte sich an diesem Dienstag fast in Hogwarts wähnen – 14 Kinder tunken immer wieder Federkiele in Tintenfässer und schreiben mit den Federn ein Rezept für Arme Ritter von der Tafel ab. Doch statt in einem Kerker irgendwo in Britannien, sitzen die Schüler in einem Klassenraum im Erdgeschoss der Grundschule Annaburg. Hier gibt Sportlehrerin Jacqueline Meißner den Professor Snape und rührt vor den Augen der Kinder die Armen Ritter ein – nur eben deutlich freundlicher und mit einem sicherlich auch schmackhafterem Ergebnis als das literarische Vorbild.