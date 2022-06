Mitspieler spielen in riesigen Bällen in Kleindröben

Gut besetzte Ränge gab es beim Bubblesoccer anlässlich des Dorffestes in Kleindröben. In den luftgepolsterten Bällen steckten die Akteure.

Kleindröben/MZ - Wer am Wochenende zum Dorffest in Kleindröben wollte, aber nicht richtig wusste, wo es stattfindet, für den hatten sich Frauen des Ortes eine schöne Hilfe einfallen lassen. Eine dreiköpfige Rockmusikgruppe aus Schaufensterpuppen wartete in der Dorfmitte auf Besucher. Wenig später tauchte noch eine junge Frau mit einem Kind auf ihrem Fahrrad auf. Nun reichte ein Blick nach rechts, um den Ort des Geschehens zu entdecken.