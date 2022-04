Mitmach-Museum im Porzellaneum ist fertig - Warum es dennoch noch nicht öffnen kann

Annaburg/MZ - Der bauliche Teil bei der barrierefreien Umgestaltung des Annaburger Porzellaneums in ein interaktives Museum mit Schauproduktion ist so gut wie abgeschlossen. Am Donnerstag hat Siegfried Kramer, Projektleiter des Fördervereins, die Heizungs- und Sanitäranlagen abgenommen. Den ersten Tag ist die Heizung im Museumsshop in Betrieb. Zwar herrscht draußen Spätsommerwetter, aber beim Übergang in die Werkräume - die später auch beheizt werden - wird der Unterschied spürbar.