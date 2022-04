Mitglieder vom Jessener Reitverein sorgen für Frühjahrsputz auf dem Himmelsberg

Jessen/MZ - Es sieht anfangs gar nicht so aus, als ob die knapp 20 Aktiven tatsächlich aktiv werden könnten. Ein kräftiger Regenguss wird nach 16 Uhr vom Himmel geschickt. Kein gutes Zeichen für die doch so gut gemeinte Müllsammelaktion im Wald. Wie bereits im Jahr zuvor, so wollten die Mitglieder des Himmelsberger Reit- und Fahrvereins Jessen sich auch dieses Mal an der von der Jägerschaft initiierten Sammelaktion beteiligen.