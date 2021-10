Mitarbeitersuche Jessener Speditionsbetriebe immer schwieriger

Jessen/MZ - Rund 60.000 bis 80.000 Lastwagenfahrer fehlten in deutschen Transportunternehmen schon jetzt - jährlich kämen weitere 15.000 hinzu, die in den Ruhestand gingen. Das schätzt unlängst der Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung ein. Anlass dazu sind die Informationen und Bilder aus Brexit-Großbritannien. Denen zufolge fehlten dort zunächst Fahrer, die Tankstellen mit Sprit versorgen sollten. So dass, wie ebenfalls in Medien kolportiert wurde, schon Einladungen an auf der Insel lebende Deutsche mit Lkw-Führerschein gerichtet wurden, in die Bresche zu springen. Britische Militärkraftfahrer sollten es dann letztlich richten.

Problem wird größer

So extrem ist die Situation hierzulande (noch) nicht. Doch rosig - siehe oben - ist sie eben auch im Jessener Land beileibe nicht. „In diesem Jahr hatten wir noch keinen Bewerber. Die paar Leute, die auf dem Markt sind, sind dort eben nicht ohne Grund“, beschreibt Stefanie Raasch, Zuständige für das Personal in der Jessener Firma Schade Logistik das Problem. Soll heißen, bei denen hapert es am Können oder am Wollen. „Bis zum vergangenen Jahr hatten wir diese Problematik noch gar nicht so spürbar, wir hatten einen relativ großen Zulauf an Bewerbungen“, resümiert sie. „Doch es ist leider Gottes in diesem Jahr tatsächlich schwierig, Fahrer zu finden“, schätzt die Personalchefin ein.

Schade Logistik habe da intern noch Glück, sagt sie. Durch zwei Mitarbeiter mit polnischen Wurzeln in der Disponenz, die auch polnisch sprechen, bestehe der Kontakt zu Fahrern, die im Nachbarland schon tätig waren oder sogar in Deutschland.

Der Bedarf resultiert zu einem guten Teil - und da bestätigt sich auch die Einschätzung des Branchenverbandes - „dass wir viele Mitarbeiter haben, die schon 20 Jahre im Unternehmen sind. Das bedeutet, sie stehen kurz vor der Rente und werden uns in den nächsten Jahren verlassen“. Der eine oder andere mag noch im Zuverdienstmodell weiter mitmachen. Aber insbesondere im Fernverkehr ist das natürlich auch ein körperlich schwerer Job. Ein- und Ausladen, Ladungssicherung. Und das nicht nur bei verpackten Paletten, sondern auch schweren Betonteilen zum Beispiel. Deshalb setzt das Unternehmen auf solchen Strecken dann natürlich eher die jüngeren Mitarbeiter ein, bestätigt Stefanie Raasch.

Die meisten der 60 bis 65 Fahrer bei Schade Logistik kommen aus der näheren Umgebung, einschließlich der Randgebiete der Nachbarkreise. Und einige eben auch aus Polen. Das Unternehmen versucht, es ihnen so leicht wie möglich zu machen, erläutert die Personalchefin. Sie können den Lkw mit nach Hause nehmen. Das ist der Vorzug des Lebens auf dem Lande, wo die großen Gefährte am Grundstück oder in der Nähe geparkt werden können. „So müssen die Fahrer nicht noch ein zweites Auto unterhalten, wenn sie und die Partnerin etwa an unterschiedlichen Orten arbeiten“, so Stefanie Raasch. „Den Luxus gönnen wir uns noch.“

„Interessanter Beruf“

Dass aber auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht ohne sind, bestätigt sie ebenfalls auf eine Nachfrage der MZ. Sprit wird stetig teurer, Maut ist zu bezahlen, die Fahrzeuge in Ordnung zu halten. „In diesem Jahr kommt noch dazu, dass Fahrzeugauslieferungen verzögert sind, ebenso die von Ersatzteilen.“ Und noch etwas macht sie an einem Beispiel deutlich: „Wenn eine Mineralwasserflasche nur 19 Cent kostet, ist klar, dass dann für den Transport nicht so viel übrig bleibt.“

Ihr ist wichtig, für den Beruf des Fernfahrers zu werben. „Er ist extrem verantwortungsvoll, extrem abwechlungsreich und nicht zuletzt lernt man auch die große weite Welt kennen.“

Dass der Beruf des Kraftfahrers in der Öffentlichkeit nicht selten „schlecht geredet wird“, meint Carsten Teßmann, Disponent im Transportunternehmen von Marcel Sommerfeld in Holzdorf. Das Image, nur auf der Autobahn zu „liegen“, nie zu Hause zu sein, stimme nur bedingt. Der Beruf berge auch große Herausforderungen, „man muss den Kopf einschalten“, so Teßmann. Und die heutige moderne Fahrzeugtechnik biete auch einiges für das Fahrerwohl.

Ansonsten bestätigt er, dass das Holzdorfer Unternehmen „zwar auch immer Fahrer sucht. Bei uns geht es aber eigentlich immer noch“. Insofern mag er die Sache nicht als Problem hochstilisieren. 14 Fahrer beschäftigt die Firma derzeit. „Es hat sich freilich etwas verändert“, meint er dann. „Als ich gelernt habe, so vor etwa 15 Jahren, da hat man händeringend eine Lehrstelle oder Arbeit gesucht. Heute suchen die Ausbildungsbetriebe händeringend nach Lehrlingen.“