Mitarbeiter des Stickstoffwerkes unterhalten sich mit Jugendlichen aus Elster über Ausbildung

Ein Gespräch über Beruf und Zukunft am Frühstückstisch. Maxi Lena Menne und Janina Dorn von SKW Piesteritz erklären den Jugendlichen des Elsteraner Jugendclubs „Zuflucht“, was es für eine Ausbildung in dem Wittenberger Chemieunternehmen braucht.

(Foto: Annette Schmidt)