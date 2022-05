Mit welchen Veränderungen das Unternehmen SMB Jessen derzeit zu kämpfen hat

Betriebsleiter Markus Simon begutachtet den soeben eingetroffenen Ansaugturm, der in der Lüftungs- und Klimatechnik eingesetzt wird.

Jessen/MZ - Die Auswirkungen der Pandemie hat in vielen Branchen tiefe Spuren hinterlassen. Der Preisanstieg im Energie- und Logistikbereich ist enorm, allein die Erstellung eines Kostenvoranschlags ist mit einem Risiko verbunden. Für den Betriebsleiter des metallverarbeitenden Unternehmens SMB in Jessen, Markus Simon, ist dies Alltagsgeschäft und tägliche Herausforderung zugleich. Die Preise im Bereich verzinkte Feinbleche sind in den vergangenen zwölf Monaten durch die Decke gegangen.