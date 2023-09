Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Seyda/MZ - Trubel herrscht am Sonnabendvormittag auf dem Sportplatz an der Grundschule in Seyda. Das Areal ist eine besondere Wettkampfstätte, denn hier läuft das „Spiel ohne Grenzen“ der Jugendfeuerwehren aus dem Stadtgebiet Jessen. Dass sich die Mannschaften in Seyda treffen, ist einfach erklärt. Die Jugendwehr der Stadt hatte den Vergleich im vergangenen Jahr gewonnen und neben der Ehre auch die Aufgabe übernommen, den Folgewettbewerb auszurichten.